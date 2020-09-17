Yunanistan'da ücretsiz dağıtılan maskeler, büyüklüğü sebebiyle dalga konusu oldu
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Yunanistan'da ücretsiz dağıtılan maskeler, büyüklüğü sebebiyle dalga konusu oldu

Yunan hükümetinin okullara dağıttığı ücretsiz maske, ülkede dalga konusu oldu. Maskelerin yetişkinlere bile büyük gelmesi üzerine yetkililer hatalarını kabul etti. Sorunun hükümet ve firma arasındaki yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı açıklandı.

17.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:11

Yunan hükümetinin okullara ücretsiz teslim ettiği maskelerin yanlış ölçümler nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük olması fiyaskoya neden oldu. Yunan yetkililer bu hafta okullara ilk parti maskenin teslim edilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler üzerine başarısızlığını kabul etti.

FİYASKOYU YANLIŞ ANLAŞILMAYA BAĞLADILAR

500 bin maske ihalesini kazanan firma yetkilisi Yiannis Stathopoulos, Open TV'ye verdiği demeçte, "Boyut başından beri çok büyüktü" itirafında bulundu. 10 yaşın altındaki çocuklara yönelik maskelerin 10x18 santimetre, daha büyük okul çocukları içinse 12x22 santimetre boyutunda olduğunu söyledi. Sağlık Bakan Yardımcısı Vassilis Kontozamanis ise, başarısızlığı hükümet ile firma arasındaki yanlış anlaşılmaya bağladı.

Yunanistan'da ücretsiz dağıtılan maskeler, büyüklüğü sebebiyle dalga konusu oldu

ASIL SORU CEVAPSIZ KALDI

Ölçülerin önceden hazırlanmış kumaşlar için verildiğini söyledi. Ancak maskeleri sipariş eden hükümet kanadı ile üreten firma, sadece çocuklar için değil herkes için çok büyük olan maskelerin neden daha önce dikildiği konusunda gelen soruları cevapsız bıraktı.

BAŞBAKAN'IN KIZ KARDEŞİ BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Üretici firma temsilcisi Stathopoulos ise şartnamelerin Yunanistan hükümetine bağlı koronavirüs sağlık uzmanları komitesi tarafından sağlandığını iddia etti. Hükümetin maske fiyaskosuna Yunanistan Başbakanının kız kardeşi ve iktidar partisi milletvekili Dora Bakoyanni'den bile tepki aldı. Bakoyanni, "Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık" olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı ise maske fiyaskosunun kısa süre içinde düzeltileceğine söz verdi.

Yunan sosyal medyası ise okul çocuklarının eve getirdiği devasa maskelerin absürt görüntüleri ile dolup taştı. Ağzı ve burnu kapatması gereken maskelerin yüzün tamamını kapatması esprilere neden oldu.

Yunanistan'da ücretsiz dağıtılan maskeler, büyüklüğü sebebiyle dalga konusu oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
GÖZLEM: Utanmaz adam maskesi bunlar. ! Bu maske tam bizimkilere göre. !
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CÜNEYT: en basit maskeyi bile yapamayan yunanlılar, bide bize kafa tutuyor.
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DÜRBÜNLÜ: yunan bizim dengimiz degil,,onları muhatap bile almak büyük hatadır,,bizim dengimiz abd çin ve rusyadır.biz onlarla yarış yapmalıyız.
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