Yunanistan'da İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga anıldı
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Yunanistan'da İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga anıldı

Batı Trakya'da, İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, ölümünün 14. yılında İskeçe'de düzenlenen törenle anıldı.

Yunanistan'da İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga anıldı
09.09.2020 21:43 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:46

Batı Trakya'da, İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, ölümünün 14. yılında İskeçe'de düzenlenen törenle anıldı.

İskeçe Müftülüğünce Müftü Aga'nın İskeçe Aşağımahalle Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda görevli Muavin Konsolos Subutay Koç, İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Aga'nın ailesi adına oğlu Mustafa Aga ve soydaşlar katıldı.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Müftü Aga'nın yaşamı boyunca verdiği mücadeleyle ilgili konuşmalar yapıldı, dua edildi.

Mehmet Emin Aga kimdir?

Atina yönetiminin, İskeçe'de boşalan müftülük makamını atama yoluyla doldurması üzerine, İskeçe'deki Müslüman Türk halk tarafından Ağustos 1990'da müftü seçilen Aga, Yunan devleti tarafından "resmi makamı gasp" suçlamasıyla aleyhinde açılan çok sayıda davadan yargılandı ve defalarca fanatik Yunan gurupların saldırısına uğradı. Birçok kez hapis cezalarına da mahkum edilen Müftü Aga, Larisa cezaevinde 6 ay kaldı. Mehmet Emin Aga, sağlık nedenleriyle serbest bırakıldıktan sonra ömrünün sonuna kadar müftülük sorununun çözümü için mücadele verdi.

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri, devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını isteyen Türk azınlığın bu uygulamalara karşı olan ciddi itirazları ise Yunan yönetimi tarafından kabul görmüyor.

Kaynak: AA

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