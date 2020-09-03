Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'ın Meis adasında çalışmalarda bulunan Anadolu Ajansı muhabirleri, ırkçı bir Yunan internet sitesi tarafından ajan ilan edildi. Kimliklerinin yayınlandığını söyleyen AA muhabiri, Yunan polisinin dışarı çıkmamaları için kendilerine tavsiyede bulunduğunu aktardı.

Haber yapmak için Yunanistan'ın Meis Adası'na giden Anadolu Ajansı (AA) Atina ekibi, Yunan medyası tarafından ajanlıkla suçlanıp tehdit edilmişti. AA muhabiri Tevfik Durul, CNN TÜRK canlı yayınına katılıp yaşadıklarını anlattı. Durul, fotoğraflarının servis edildiğini, ajan olarak ilan edildiklerini söyleyip Yunan polisinin dışarı çıkmamaları için tavsiyede bulunduklarını belirtti.

MİT AJANI OLARAK İLAN EDİLDİLER

AA Atina Temsilcisi Tevfik Durul ve fotomuhabiri Ayhan Mehmet dün Yunanistan'ın başkentinden uçakla Rodos Adası'na, oradan da gemiyle Meis Adası'na ulaştı. AA ekibinin haber çalışmaları için akşam saatlerinde Meis Adası'na ayak basmasından birkaç saat sonra Yunanistan merkezli Türkiye karşıtı ırkçı Turkikanea.gr internet sitesi provokatif bir metin yayımladı. Metinde, "Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis'e gitmelerine izin veriyoruz? Neden adaya ayak basmalarına izin verdik. Bu MİT ajanlarının ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz? Umarız yetkililer gerekeni yaparlar!" şeklinde kışkırtıcı ifadeler kullanıldı.

"BİZİ HEDEF OLARAK GÖSTERDİLER"

CNN TÜRK canlı yayınına katılan AA muhabiri Tevfik Durul, yaşananları anlattı. Durul, şu ifadeleri kullandı: "Biz Anadolu Ajansı olarak dün adaya vardık. Dün akşam saatlerinde adaya gemiyle vardık. Yunanistan'a akredite AA gazetecileri olarak, adaya vardığımız haberi Türk karşıtı bir sitede kışkırtıcı söylemlerle, beni ve foto muhabiri arkadaşımı hedef göstererek haber servis ettiler.

"DIŞARI ÇIKMAMAMIZ YÖNÜNDE TAVSİYEDE BULUNDULAR"

MİT ajanı olduğumuz, adaya başka amaçla geldiğimiz tarzında kışkırtıcı bir haber servis ettiler. Benim pasaportumun kimlik sayfasının fotoğrafını orada yayınladılar. Dolayısıyla bu olaydan sonra biz de zaten dün akşam karanlıktı, çok da bir şey gözlemleme imkanı olmadı bizim için. Bugün de sakin bir ortam hakim. Yunan makamları, polisi de zaten dışarı çıkmamamız yönünde tavsiyede bulundu. Ada sakinleriyle şu an için olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadık, çünkü fazla dışarı çıkma imkanı bulamadık."

ALTUN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanılan durumlar ilgili sert bir açıklama yaptı: ''Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz"