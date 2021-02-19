Yunanistan'da cezaevinden izinli çıkan mahkumun makatından iki adet cep telefonu çıktı
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Yunanistan'da cezaevinden izinli çıkan mahkumun makatından iki adet cep telefonu çıktı

19.02.2021 12:38 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:42
Yunanistan'da cezaevinden izinli çıkan mahkumun makatından iki adet cep telefonu çıktı

Yunanistan'ın güneyinde yer alan Mora yarımadası yakınındaki hapishaneden izinle çıkan mahkum makatında gizlediği iki cep telefonu sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan'ın güneyinde yer alan Mora yarımadası yakınındaki hapishaneden izinle çıkan mahkum makatında gizlediği iki cep telefonu sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan'ın Mora (Peloponissos) yarımadasında ilginç bir olay yaşandı. Agios Stefanos hapishanesinden hafta sonu izinle çıkan yabancı uyruklu bir mahkum izin dönüşü koğuşta felanaştı. Kısa sürede ağrıları artan mahkum hastaneye kaldırıldı.  Doktorlar muayene sonucunda mahkuma röntgen çekti. Röntgen sonucuna şaşıran doktorlar, mahkumun makatında iki adet cep telefonu tespit etti. Ameliyata alınan mahkumun gizlediği cep telefonları iki saatlik bir operasyon ile bağırsaklarından çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen mahkuma soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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