Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız
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Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti öncesi Türkiye'ye meydan okudu. Türkiye'yi diplomatik yalanla KKTC'de işgalci ilan eden Sakelaropulu, "Türkiye'nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız" dedi.

20.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:47

Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik yeni tehditler peş peşe sıralanırken Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmeye hazırlanan Yunan Cumhurbaşkanı Katerine Sakelaropulu yine çizgiyi aştı. Türkiye'yi diplomatik yalanla KKTC'de işgalci ilan eden Sakelaropulu, "Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır" dedi. Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, "Türkiye'nin tavrı Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor" ifadelerine yer verdi.

SAKELLAROPULU'DAN DİPLOMATİK YALAN

Yunanistan'ın tahriklerini hiçe sayan Sakelaropulu, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz. Ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz. Ancak Türkiye'nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız" açıklamasında bulundu. Güney Kıbrıs'a üç günlük ziyarette bulunmak üzere yarın Güney Kıbrıs'a gidecek olan Sakelaropulu, Rum Haber Ajansı'na konuştu. Sakelaropulu, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Ada'daki Türk işgaline (sözde) son verilmesi ve Kıbrıs sorununun, herkes için bağlayıcı ve mümkün olan tek zeminde; BM'nin ilgili kararları ve Avrupa müktesebatının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' hükümranlığının tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliğiyle sürekli iş birliği içerisindeyiz."

EOKA MEZARINI ZİYARET EDECEK

Güney Kıbrıs'ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek olan Sakelaropulu, Kıbrıs Türklerine yaptığı katliamlarla öne çıkan EOKA'cıların mezarlarını da ziyaret edeceği bildirildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız
Haber Yorumları (17)
AHMET: yüzlerce yıl bizim elimizin altında kaldılar ve yaşamalarına izin verdik. fakat yemeklerimizden giysimize kadar taklit edip utanmadan biz yunanız diyen, toplama bir milletçik. ciddiye alıp cevap vermeye dahi değmez. çünkü sahipleri bizim muhatabımız olurlar.
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ZAKİR: bir buçuk milyon avcının kayıtlı olduğu ve ordusunun bile bu rakamı yakalama şansi bulunmayan bir ülkenin meydan okumasından bahis etmek komik. haa arkamızı fransaya ispanyaya italyaya dayadık diyorlarsa daha öncede onlar size dayamıştı ama bu sefer bir fark olur yarım kalan işimizi yaparız.
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DOĞRUCU VATANDAŞ: Eoka''nın Enosis''i hortlatma çabaları. . . Kaşınıyorlar. . .
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