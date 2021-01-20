Yunanistan batı karasularındaki egemenlik sahasını genişletti, Türkiye'den jet tepki geldi

Yunanistan parlamentosu, İyonya denizindeki karasularının 6 milden 12 mile uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul ederek, yasalaştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bu tasarrufun, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona erdiğini ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilemediğini ifade etti.

Yunanistan parlamentosu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin batısında kalan İyonya denizindeki kara sularının 6 milden 12 mile uzatılması ile ilgili yasa tasarısını çoğunluk oyuyla kabul ederek, yasa haline getirdi.

BB Türkçe'nin haberine göre onaylanan yasa, Yunanistan'ın kuzey batısındaki Korfu adasından; en güneyideki Mora yarımadasının orta ayağındaki Tainaro ucunun batısına kadar olan kara suları 12 mile uzatılmış oldu.

TEKLİF YASALAŞTI

300 sandalyelik parlamentoda ismen yapılan oylamada, Yunanistan Komunist Partisi'nin (KKE) kullandığı 16 çekimser oyun dışında, muhafazakar iktidar partisinden başka sol ve sağ eğilimli tüm muhalefet partilerinin toplam 284 kabul oyu ile tasarı yasa haline getirildi.

EGEMENLİK SAHASI GENİŞLEDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias "İyonya denizindeki kara sularının 12 mile uzatılmasıyla Yunanistan'ın egemenlik sahasının 13 bin kilometrekare genişlediğinden" söz etti.

"GERİ KALAN BÖLGELERDE KULLANMA HAKKI SAKLI"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 3 gün süren parlamento oturumunun kapanış konuşmasında, "Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile uzatma hakkının 1982 Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden kaynaklandığını" söyledi ve "geri kalan deniz bölgelerinde de kullanma hakkını saklı tuttuğunu" belirtti.

HAMİ AKSOY: BU KARAR EGE DENİZİ'Nİ ETKİLEMEZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Yunanistan'ın İyon Denizi'nde Karasuları Genişliğini 12 Deniz Miline Çıkarması kararının Mora Yarımadası'nın güneyinde sona erdiğini ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilemediğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde Türkiye'nin hayati hak ve çıkarlarının var olduğunu belirten Aksoy, "Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur" ifadelerine yer verdi.