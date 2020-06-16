Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile ilgili küstah açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "Türkiye bizimle eş konumda partner olarak çalışmak isterse bunu hoş karşılarız fakat bunu bir kabadayı gibi yaparsa kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları devam ederken bu durumu hazmedemeyen Yunanistan küstah açıklamalara devam ediyor. İsrail'de resmi temaslarda bulunan Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye'ye skandal bir benzetmede bulundu. YUNAN BAŞBAKANDAN HADSİZ AÇIKLAMA Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Miçotakis, Yunanistan-İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi ortaklığında devam eden Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili olarak, "Bu süreç birilerine karşı ya da sadece birilerine özel değil. Türkiye emperyalist boru hattı rüyasını bırakıp bizimle eşit ve kanunlara uyan partner gibi birlikte çalışmak isterse bunu hoş karşılarız fakat kabadayı bir komşu gibi yaparsa bunu hoş karşılamayız" ifadesini kullandı.