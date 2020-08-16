Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim devam ederken Yunanistan Başbakan Miçotakis'ten tahrik edici bir hamle geldi. Yunan Başbakan, Girit'teki hava üssüden bomba yüklü bir F-16'nın önünde poz verdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
16.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:04

Akdeniz'de Mısır ile hukuk dışı bir deniz yetki anlaşması imzalayarak bölgede tansiyonu yükselten Yunanistan, ateşle oynamaya devam ediyor. Fransa'dan aldığı destekle Türkiye'yi tehdit etme küstahlığında bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün de Girit Adası'nı ziyaret etti. Adada bulunan Suda Hava Üssü'ne giden Miçotakis, buradaki askeri personelle bir araya geldi. Ziyaretin fotoğrafları hem Yunan Başbakanlığı hem de Yunan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Ancak fotoğraftaki bir detay gözden kaçmadı.

BOMBA YÜKLÜ F-16 ÖNÜNDE POZ VERDİ

Miçotakis'in askeri görevlilerle konuşurken önünde durduğu F-16 uçak, silah ve bomba yüklüydü. Söz konusu üsse hafta içinde bölgede Yunan gemileriyle birlikte tatbikat yapan Fransız Rafale savaş uçakları da iniş yapmıştı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi

Türkiye, Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşmasının ardından pazartesi günü Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için Akdeniz'e açılacağını NAVTEX ile duyurmuştu. 10-23 Ağustos arası geçerli olacak NAVTEX kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri de Oruç Reis'e eşlik ediyor. Aynı gün aynı bölge için NAVTEX ilan eden Yunanistan'a ait gemilerin Oruç Reis'e yaklaşma girişimi engellenmişti.

DÜNYADAN ARADIĞI DESTEĞİ ALAMADI

Yunan Başbakanı Miçotakis, cuma günü ülkesinin Avrupa Birliği ve ABD ile yaptığı temaslarda yeterli desteği alamadı. Sadece Fransa, Atina'ya tam destek veriyor.

Haber Yorumları (3)
MADEM DESTEĞİ YOK VURUP KOMPLE ALALIM: daha bundan iyi fırsatmı var ; geçici zaferden sonra seçim yaparız olur biter ; olmadı uçaklar hazır zaten o kadar parayla hangi ülkeyi istesen seni kollar ; hadi bakalım bahisler açık beyler
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MESUT: İstanbul kadar nüfusu olmayan ülkedeki cesarete bak. Tarihten de ders almıyor. Yine abilerine güveniyor :))
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İYİDE: AB de iki devlet var askeri işlere bakan Fransa para ekonomi işlerine bakan Almanya gerisi garnitür komiksiniz alo fatih
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