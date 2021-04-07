Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti

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Libya ile ilişkilerini düzeltmek isteyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis Trablus'ta, Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü. Bu ziyaret, Miçotakis'in bir dönem Libya'nın eski Atina Büyükelçisi iken Muhammed Menfi'yi sınır dışı etmesini akıllara getirdi. Servis edilen fotoğraflarda Menfi'nin rahat tavırları dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin Libya ile bozulan ilişkilerini düzeltmek amacıyla, dün Trablus'a giderek geçici yönetimin başkanı Muhammed Menfi ve Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.

ZİYARET ETTİĞİ İSMİ DAHA ÖNCE SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Hürriyet'in haberine göre; Miçotakis'in bu temasları, Yunanistan'ın 2019'da Türkiye-Libya anlaşmasının imzalanması üzerine, o dönemde Atina'da büyükelçi olan Muhammed Menfi'yi sınır dışı etmiş olması ve meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı silahlı mücadele yürüten darbeci Halife Hafter'e destek vermesi nedeniyle önemli bir politika değişikliğine işaret ediyor.

"YENİ SAYFA AÇARKEN, ESKİ YANLIŞLARI SİLME FIRSATI BULACAĞIZ"

Miçotakis, Libya ile ilişkilerin normalleşmesi yolunda attığı bu ilk adım çerçevesinde, 7 yıldır kapalı olan Yunanistan'ın Trablus Büyükelçiliği'ni de yeniden açtı.

Dibeybe ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Miçotakis, "İlişkilerimizde yeni bir sayfayı yazarken, eski sayfadaki yanlışları da silme fırsatı bulacağız. Olumsuz şeyleri geride bırakalım" dedi. Türkiye-Libya anlaşmasına dair de, "Güya devletler arası anlaşma gibi gösterilen, oysa hukuki hiçbir geçerliliği bulunmayan yasa dışı belgelerin iptal edilmesi bizim için önemlidir" ifadesini kullandı, ayrıca Yunanistan ile Libya arasında deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin müzakerelerin tekrar başlatılması niyetini dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRME NİYETİNDEYİZ"

Dibeybe ise Miçotakis'e cevaben, "Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Biz başka ülkelerin değil, Libya'nın çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz" dedi.

TRABLUS'A ÜST DÜZEY ZİYARETLER SÜRÜYOR

Libya'da geçici yönetimin işe başlamasının ardından uluslarası ziyaretler devam ediyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in pazar günkü ziyaretinin ardından dün de İtalya Başbakanı Mario Draghi Trablus'a gitti. İtalya, özellikle mülteci göçünün önlenmesi konusunda Trablus ile işbirliğine önem veriyor. Draghi ilk yurt dışı gezisini yaptığı Libya'da, Miçotakis ile de görüştü.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti
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