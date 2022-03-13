Son dakika gündem: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrıldı - Haberler

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Son dakika gündem: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrıldı

AA - Cihangir Suiçmez - Güncel
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Son dakika haberler... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti kapsamında geldiği İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti kapsamında geldiği İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan Başkonsolosluğuna geçerek burada Bartholomeos ile bir araya geldi. Basına kısa bir görüntü veren ikili yaklaşık 45 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Miçotakis görüşmesinin ardından Yunanistan'a dönmek için Atatürk havalimanına hareket etti.

Son dakika gündem: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrıldı

Son dakika gündem: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrıldı

Son dakika gündem: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrıldı

Son dakika gündem: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrıldı

AA / Cihangir Suiçmez - Güncel

Bartholomeos, Yunanistan, Fenerbahçe, Rum, Güncel, Haberler

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