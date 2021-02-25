Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 5 asker yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 5 asker yakalandı

25.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:50
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 5 asker yakalandı

EDİRNE'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında meslekten ihraç edilen tuğgeneral, albay ve yüzbaşının da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

EDİRNE'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında meslekten  ihraç edilen tuğgeneral, albay ve yüzbaşının da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tim unsurlarının yaptığı çalışmada bir grup FETÖ üyesinin, Yunanistan'a kaçacağını belirlendi. Jandarma timleri Meriç ilçesinin Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.  Şüphelilerin yapılan incelemesinde meslekten KHK ile ihraç edilen ve 'Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma' suçundan kaydı bulunan ve yurtdışı çıkış yasağı olan Tuğgenaral N.C., Albay C.A., Yüzbaşı F. M. A., astsubay A.K. ile B.K., olduğu belirlendi. Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


- Edirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gurbet GÖKÇE

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