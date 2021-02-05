Yunanistan'a bir destek de İngiltere'den: Savaş uçağını Doğu Akdeniz semalarında uçuracak

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Fransa, ABD, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte hareket eden Yunanistan, bu kez de yanına İngiltere'yi aldı. Buna göre İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth, Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak.

Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021 ile bir yenisini ekledi. Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, iki A400M nakliye uçağı ve bir A33 hafta başında Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı.

TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUDULAR

Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti. Yunan F-16'ları ve Mirage 200 savaş uçaklarının da yer aldığı jetler Tanagra Hava Üssü'nden peş peşe havalandı, ilk gün batıdaki İyon Denizi üstünde uçtular. Tatbikatın Perşembe günü gerçekleşen bölümünde ise Fransız Rafale jetleri ve Yunan savaş uçakları bu kez doğuda, Ege Denizi semalarında göründü. Medyadaki haberlerde 'Rafale jetleri Ege Denizi'nde gürledi' başlıkları atıldı.

TATBİKATTAN KARELER PAYLAŞTILAR

Tatbikatı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Fransa'nın Atina Büyükelçisi Patrick Mezonev birlikte izledi. Rafale jetlerinden birine binerek poz veren Yunan Bakan Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Floros, Twitter hesaplarından söz konusu kareleri paylaştı.

İNGİLTERE DE DEVREYE GİRİYOR

Kathimerini gazetesi ise Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e göndereceğini ilan etmesinin ardından İngiltere'nin de benzer bir adıma hazırlandığını bildiriyor.

HAZİRAN'DAKİ TATBİKATA KATILACAK

Habere göre, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak. Kathimerini, Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e gönderdiğine dikkat çekti.