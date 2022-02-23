Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (4)

KARABURUN, İZMİR (DHA) - 'ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETTİLER'

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunan unsurlarınca açılan ateş sonucu sağ bacağından yaralanan Yaşar Sözal (51), dehşet dolu o anları anlattı. Çok zor anlar yaşadıklarını belirten Sözal, "Saat 06.00- 06.30 gibi Yunan botu bize taciz ateşinde bulundu. Savunmasızdık. Onlar için tehlike teşkil etmiyorduk. Öldürmek için ateş ettiler. Teknemize molotofkokteyli atıp yakmaya çalıştılar. Bizi öldürmek istediler. Neden böyle yaptılar bilmiyorum. Belki bizi düşman olarak görüyorlar. Oysa, biz sadece balıkçıyız. Direkt ateş ettiler" dedi.

Çeşme Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Foça'daki teknesine dönen Sözal'ı, meslektaşı Bahattin Alıkçıoğlu karşıladı. Alıkçıoğlu, dün geceki olayda zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiğin neler yaşadığını anladığını söyledi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,