Yunan Sahil Güvenliği, korsanlık da yapmaya başladı
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Yunan Sahil Güvenliği, korsanlık da yapmaya başladı

Ege'den geçmek isteyen sığınmacıları ölüme terk etmeleriyle her zaman tepki çeken Yunan Sahil Güvenliği son olarak sığınmacıların telefonlarını ve paralarını da almaya başladı.

Yunan Sahil Güvenliği, korsanlık da yapmaya başladı
29.07.2020 07:42 | Son Güncelleme: 29.07.2020 07:48

Muğla'da iki ayrı sığınmacı olayında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen toplam 83 sığınmacı kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin sığınmacıların telefonlarını ve paralarını alıp korsanlığa başladığı belirtildi.

ÖNCE 23, SONRA 60 SIĞINMACI KURTARILDI

Marmaris-Datça arasındaki Bozburun Yarımadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı sonrası bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı içine yerleştirilen 23 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Bu olaydan iki saat sonra yine Bozburun Yarımadası açıklarında ahşap tekne içinde sığınmacı bulunduğu ihbarı yapıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri denizde sürüklenen ahşap tekne içinde bulunan 60 sığınmacıyı kurtardı.

Yunan Sahil Güvenliği, korsanlık da yapmaya başladı

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ CEP TELEFONLARINI ALDI

İddiaya göre, sığınmacılar Yunan adalarına çıktıklarını, burada Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından görüntü kaydetmemeleri için cep telefonları ve paralarının alındığı, tekne çalışmayacak duruma getirildikten sonra Türk karasularına itildiği öğrenildi.

Toplam 83 sığınmacı Datça Limanı'na getirildi. 60 sığınmacının bulunduğu ahşap tekne yedeklenerek limana çekildi.

Yunan Sahil Güvenliği, korsanlık da yapmaya başladı
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