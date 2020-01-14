Yunan hükümeti, Tom Hanks ve tüm ailesine 'onursal vatandaşlık' verdi
Haberler » Dünya » Yunan hükümeti, Tom Hanks ve tüm ailesine 'onursal vatandaşlık' verdi - Haberler

Yunan hükümeti, Tom Hanks ve tüm ailesine 'onursal vatandaşlık' verdi

Yunan hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oscar ödüllü sinema oyuncusu Tom Hanks ve tüm ailesine, 2018 orman yangınları kurbanlarına yönelik yardım çalışmaları nedeniyle onursal vatandaşlık verdi.

14.01.2020 22:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:25
Yunan hükümeti, Tom Hanks ve tüm ailesine 'onursal vatandaşlık' verdi

Yunan hükümeti, 'nin Oscar ödüllü sinema oyuncusu ve tüm ailesine, 2018 orman yangınları kurbanlarına yönelik yardım çalışmaları nedeniyle onursal vatandaşlık verdi.


Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos tarafından imzalanan, Hanks ve ailesinin Yunan vatandaşlığı kazanmasına izin veren fahri vatandaşlık emri, salı günü resmi gazetede yayımlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri