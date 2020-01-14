Yunan hükümeti, Tom Hanks ve tüm ailesine 'onursal vatandaşlık' verdi
Yunan hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oscar ödüllü sinema oyuncusu Tom Hanks ve tüm ailesine, 2018 orman yangınları kurbanlarına yönelik yardım çalışmaları nedeniyle onursal vatandaşlık verdi.
14.01.2020 22:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:25
Yunan hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oscar ödüllü sinema oyuncusu Tom Hanks ve tüm ailesine, 2018 orman yangınları kurbanlarına yönelik yardım çalışmaları nedeniyle onursal vatandaşlık verdi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos tarafından imzalanan, Hanks ve ailesinin Yunan vatandaşlığı kazanmasına izin veren fahri vatandaşlık emri, salı günü resmi gazetede yayımlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com