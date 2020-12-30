Yunan gazetesinde skandal haber: Ardahan'ı 'Doğu Pontus' şehri diye tanıttılar
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Yunan gazetesinde skandal haber: Ardahan'ı 'Doğu Pontus' şehri diye tanıttılar

30.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:04
Yunan gazetesinde skandal haber: Ardahan'ı 'Doğu Pontus' şehri diye tanıttılar

Yunanistan'da yayın yapan Pontus News gazetesi, Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen içi de dışı gibi kırmızı Posof elmasının haberine yer verirken, satır aralarında Ardahan'ı Doğu Pontus'un Gürcistan sınırındaki Türkiye'nin en uzak, en fakir ve en küçük ili diye tanıttı.

Ardahan'ı "Doğu Pontus" şehri diye tanıtarak skandal bir habere imza atan Yunan gazetesi Pontus News, şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye'nin en ücra, en fakir ve en küçük illerinden biri olan Doğu Pontus'un Gürcistan sınırındaki Ardahan'da ve özellikle Posof ilçesinde kendine özgü özelliklere sahip çeşitli elmalar yetiştirilmektedir. Ancak bu elma çeşitlerinden en dikkat çekeni ise içi de dışı gibi kırmızı olan elma işte bu özelik bu elma türünü ünlü yapan şeydir."

Yunan gazetesinde skandal haber: Ardahan'ı 'Doğu Pontus' şehri diye tanıttılar

TİCARET ODASI BAŞKANI DEMİRCİ'NİN AÇIKLAMALARINA DA YER VERDİLER

Gazete, Ardahan Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci'nin Posof Elmasının tanıtımı için gerekli başvuruların yapıldığı ve coğrafi işaret için çalışmaların sürdüğü açıklamalarına da yer verdi.

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