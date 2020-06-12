Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Yunan gazetecinin sorduğu Ayasofya sorusuna "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum" cevabını vermişti. Bugün katıldığı programda, moderatörün sorusu üzerine konuya açıklık getiren İmamoğlu, "Burada söylediğim benim çok net. Böyle bir konu yok, gündem yok" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekrana gelen Çalar Saat programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda, gazeteci İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'na dün Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabını sordu. İmamoğlu, dün, Yunan gazetecinin Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmamasıyla ilgili sorusuna "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum" cevabını vermişti.

"CEVABIM ÇOK NET"

Bugün ise dünkü cevabına açıklık getiren İmamoğlu, "Burada söylediğim benim çok net. Sorular soruldu, daha çok pandemi ve şehirler konuluydu. O arada, moderatör bunu sordu. Söylediğim şey şu; Türkiye'nin gündeminin buna ihtiyacı yok. Böyle bir konu yok, gündem yok. Cevabım çok net. Bu gündem değil, başka sorunlarımız var" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU, YUNAN GAZETECİYE NE CEVAP VERMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmamasıyla ilgili Yunan gazetecinin sorusuna "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye'deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor" şeklinde yanıt vermişti.