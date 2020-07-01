Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi Yunanistan'ın ünlü yayın kuruluşlarından Kathemirini'de yayımlanan bir makalede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kazanımları ele alındı. Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması ile Yunanistan'ın sahada büyük güç kaybettiği belirtilen makalede, Türkiye'nin 100 yıl sonra bölgesel güçler oyununa geri döndüğü ifade edildi.

Türkiye'nin, Libya'da Birleşmiş Millet (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabaka Hükümeti ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Anlaşması, deniz gücünü yeniden gündeme getirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki başarısı özellikle Yunan basınının dikkatini çekti. Yunanistan'ın tirajı yüksek gazetelerinden Kathimerini'de yer alan ve Vassilis Nedos'un imzasını taşıyan bir makalede, 100 yıl sonra bölgesel güçler oyununa geri döndüğü ifade edildi.

"100 YIL SONRA YENİDEN BÖLGESEL GÜÇLER OYUNUNA GERİ DÖNDÜ"

Nedos'un yazısında Türkiye'nin Libya ile yaptığı MEB anlaşmasının Yunanistan'ın egemenlik haklarını daralttığı belirtilirken, özellikle on iki ada sınırının bu MEB ile kesildiğini, dolayısıyla Yunanistan'ın sahada büyük bir darbe yediğini söyledi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki fiili hegemonik güç haline geldiğini belirten Yunan gazeteci, Deniz Kuvvetlerinin mevcut formu ve donanımı sayesinde Türkiye'nin 100 yıl sonra bölgesel güçler oyununa geri döndüğünü söyledi.

Nedos'un kaleme aldığı yazıda, "Türkiye, askeri güçte büyük bir kuvvet ve son on yılda bu alanda yaptığı büyük yatırımlarla bölgesel güçler oyununa geri döndü." ifadeleri yer aldı.

YALNIZCA NİTELİKLİ ORDU VE YERLİ SİLAHLAR ETKİLİ OLMADI

Türkiye'nin güç haline gelmesinin yalnızca nitelikli ordu ve yerli-milli silahlarla olmadığı söylenirken, Türk donanmasının Adriyatik'te dahi mevcudiyetinin bulunması nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Yazıda ayrıca Türkiye'nin bölgesel gücüne rekabet edebilmesi ve alt edilememesi için Türkiye'nin hamlelerini seyretmek yerine "Fosilleşmiş ideolojik tartışmalarla değil, kapsamlı ve geleceğin inşa edildiği çalışma planları ile" hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.