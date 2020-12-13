Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti
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Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti

13.12.2020 08:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 08:34
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde önceki gün alınan kararlar sonrasında Yunanistan adeta küplere bindi. Yunan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye'ye yaptırım baskısı bitmedi" iddiasında bulunurken Yunan basını zirvedeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı. Haberlere göre Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u son anda ikna etti.

Ankara-Brüksel hattında iplerin gerilmesine sebep olan AB Liderler Zirvesi önceki gün tamamlandı. Zirvede daha önce basına sızdırılan taslak metindekinin aksine "Türkiye'ye yaptırım" çıkmazken bu kararın yankıları uluslararası kamuoyunda hissedilmeye devam ediliyor.

MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL SÖZLER: YAPTIRIMLAR KONUSUNDA BİR SON DEĞİL BU

Kararın ardından bir açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'ye yaptırım ile ilgili konuştu. Miçotakis, "Türkiye'ye yaptırımlar konusunda bir son değil bu. Eğer Türkiye provokatif davranışa devam ederse AB yaptırımla yanıt verecektir. Türkiye'nin değişmesi bekleniyor ve onlar Avrupa'nın da kendi hızında yoluna devam ettiğini anladılar. AB, Yunanistan ve Rum Kesimi'ni destekliyor" dedi.

"MERKEL MACRON'U İKNA ETTİ"

Öte yandan Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda, AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırımlar görüşülürken yaşananlar yayınlandı. Kathimerini, Türkiye'ye yaptırımlar görüşülürken Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ikna ettiğini yazdı.

Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti

Gazete, "Macron açıkça Almanya Başbakanı Merkel'in argümanına ikna oldu. Merkel, "Yeni ABD yönetiminin 20 Ocak'ta görevi alacağını ve bu durumun da Ankara'nın daha ılımlı olmasına ön ayak olacağını" söylediği belirtildi.

"DİPLOMASİYE BİR ŞANS DAHA"

Zirvede ayrıca İspanya ve İtalya'nın da Türkiye'ye yaptırımın gereksiz olduğu konusunda hemfikir olduğu ve Türkiye'nin AB için önemli olduğu açıklamasını yaptığı belirtildi. Bu iki ülke AB-Türkiye geriliminde "diplomasiye bir şans daha verilmesi" gerektiği konusunda görüş verdi.

Macron'un ayrıca Berlin'in görüşlerine katıldığı belirtilirken, Almanya'nın olası bir yaptırımın Türkiye'yi Moskova ve Pekin'e doğru sürüklemeye sebep olabileceğine dair görüşüne de katıldığı kaydedildi.

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