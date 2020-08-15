Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
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Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsızlık duyan Yunanistan, çareyi kendisine müttefik aramakta buluyor. Bugün milli bayramlarını kutlayan ülkede, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Fransız savaş uçaklarının önünde verdiği pozların servis edilmesi bir mesaj olarak nitelendirildi.

15.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:05

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlı ve net tavrını hazmedemeyen Yunanistan, Fransa hariç müttefiklerinden istediği desteği göremedi. Dahası, Yunan medyası Macron-Trump randevusundan bir 'kınama' mesajı bile çıkmadığının altını çizdi. Bugün ise en büyük milli bayramını kutlayan ülkede, Başbakan Miçotakis'in hafta içinde Fransız jetlerinin indiği üsse gidip savaş uçaklarının önünde verdiği pozlar servis edildi.

YUNANLAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Doğu Akdeniz'de hareketli günlerin yaşandığı bugünlerde Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile temasların ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yunan medyası, hiçbir sonuç çıkmayan AB Dışişleri bakanları toplantısı ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la buluşmasını manşetten verdi. 'Tehlikeli bölgede değişken diplomasi' başlığını kullanan Kathimerini gazetesi, Türk-Yunan krizinin belirsizliğini koruduğunu bildiriyor.

Yunan Başbakan Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi

TÜRKİYE'NİN GERİ ÇEKİLMEYE NİYETİ YOK

Almanya'nın taraflardan acilen diyaloğu sürdürmesini istediğini aktaran gazete, bir yaptırımın gündeme gelmediğini yazdı. Doğu Akdeniz'deki gerilim filminin sürdüğünü belirten To Vima gazetesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonuna rağmen Ankara'nın geri çekilmeye hazırlanmadığını kaydetti. Çarşamba günü sabah saatlerinde Limnos ile Kemal Reis fırkateyni arasında yaşanan olayı hatırlatan To Vima, yeni bir 'kaza' riskinin her zaman olduğunu yazdı.

Yunan Başbakan Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi

FRANSIZLARIN KULLANDIĞI ÜSTEN DİKKAT ÇEKEN KARELER

Öte yandan Yunanistan bugün en büyük milli bayramı Meryam Ana yortusunu kutluyor. Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Stylianos Petrakis dini törenlerin merkezi Tinos Adası'nda boy gösterirken, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in tercihi dikkat çekiciydi. Girit Adası'ndaki Suda Hava Üssü'ne giden ve savaş uçaklarının önünde poz veren Miçotakis, Yunan hava kuvvetlerinin caydırıcı bir rol oynadığını ve bunun tatbikatlarla kanıtlandığını savundu. Hafta içinde Fransa ile gerçekleştirilen ortak tatbikata gönderme yapan Miçotakis'in sözleri, Yunan medyası tarafından açık bir mesaj olarak haberleştirildi.

Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
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