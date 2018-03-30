Yunan Bakandan Türkiye için Küstah Sözler: Avrupa Değerlerinden Uzaklaşıyor

Ekathimerini'nin haberine göre Kammenos, Erivan'da Ermeni mevkidaşı Vigen Sarkisyan ile ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Avrupa değerlerine, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygıya yaklaştığını görmek isterdik. Ancak ( Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın açıklamaları ve aldığı kararlar Türkiye'yi Avrupa, uluslararası hukuk ve uluslararası toplumdan uzaklaştırıyor" dedi.

'OSMANLI'YI CANLANDIRMA HAYALLERİYLE İLGİLİ'

Yunan bakanın görüşüne göre, bu eylemler 'Osmanlı imparatorluğunu canlandırma hayalleriyle' ilgili.

Kammenos, "Biz, Türkiye'yi barış istediğimize ikna etmeye çalışacağız ama Türk tarihinin birçok anlarını, Osmanlı imparatorluğunun çöküşünü ona hatırlatmak zorundayız" diye ekledi.