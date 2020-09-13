Yunan askeri sınırı geçmek isteyen 8 yaşındaki kız çocuğunu plastik mermiyle vurdu Yunanistan hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen 8 yaşındaki Gazin Abdu'yu plastik mermiyle ayağından vurarak yaraladı. Yaralı kıza yardım eden ise Türk polisi oldu.

Göçmenlere karşı uyguladığı şiddetle sık sık gündeme gelen Yunan askerleri, son olarak 8 yaşındaki bir kızı vurdu. Yaralı kız ve ailesine Türk polisi kucak açtı.

Yunanistan hudut birliklerinin, sınırı geçmek isteyen 8 yaşındaki Gazin Abdu'yu plastik mermiyle ayağından vurarak yaraladığı iddia edildi. Türk güvenlik güçleri, Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan sınırında Suriye uyruklu, biri ayağından yaralı 9 düzensiz göçmen tespit etti. Yaralı Gazin Abdu, hastanede tedavi altına alındı.

"TÜRK POLİSİ BİZE YARDIM ETTİ"

Abdu'nun ağabeyi 19 yaşındaki Hazar Abdu, AA muhabirine, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırına geldiklerini söyledi.

Ailesiyle Avrupa'ya gitmek için şanslarını denediklerini belirten Abdu, "Yunan askeri sınırda bizi vurdu. Kardeşim ayağından 2 plastik mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü söz söyleyerek 'dönün' dediler. Türk polisi bize yardım etti, karakola getirdi. Hastaneye götürdüler bizi, kardeşim tedavi oldu." ifadelerini kullandı.

Gazin Abdu da Türkiye'ye teşekkür etti. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA