Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yaz görevine başladı Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Hasan Yaz, görevine başladı.

Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Hasan Yaz, görevine başladı.

Ömer Ali Çomak'tan boşalan İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü görevine yine ilçe müdürlüğünde çalışan ziraat mühendisi Hasan Yaz atandı.

Konya'da, 1986 yılında doğan Yaz, ilk ve orta eğitimini bu şehirde tamamladı. Yaz, 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yaz, yaptığı açıklamada, "Allah, mesai arkadaşlarım ve tarım sektöründeki tüm paydaşlarımızla birlikte ilçemiz tarımına ve çiftçilerimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA