Yuna kimdir? Yuna Kim kaç yaşında, nereli? Kim Yuna hayatı ve kariyeri..

Yuna kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yuna Magazin gündeminde merak konusu oldu. İşte Yuna Kim hakkında merak edilen Yuna kimdir, Yuna hayatı ve biyografisi konuların detayları…

YUNA KİMDİR?

Güney Koreli Sporcu Kim Yu-Na, 2010 Olimpiyat şampiyonu, 2009 Dünya şampiyonu, 2009 Dört Kıta şampiyonu, 2006 Dünya Gençler ve 2006 Grand Prix Finalleri şampiyonu Güney Koreli buz patenci. Kim, Junior Grand Prix'de madalya alan, bir Junior Grand Prix yarışmasını kazanan, bir Grand Prix yarışmasında madalya alan, bir Grand Prix yarışmasını kazanan, Grand Prix Finalini kazanan, bir ISU şampiyonasında madalya alan (2005 Dünya Gençler) bir ISU şampiyonasını kazanan (2006 Dünya Gençler) Kim kadınlar kısa program ve serbest programda ISU Puanlama Sisteminde alınmış olan en yüksek puanları almıştır. Kim toplamda 200 puan barajını aşan ilk kadın sporcudur.

YUNA KİM KAÇ YAŞINDA

Kim Yu-Na, 5 Eylül 1990 yılında doğmuştur. 31 yaşında olan sporcu Güney Koreli'dir.

KİM YUNA HAYATI

Kim Yu-Na, 1990 yılında Bucheon, Gyeonggi-do'da doğdu ve 6 yaşında iken Gunpo'ya taşındı. Gunpo'da gündüz çalışma imkânları kısıtlı olduğu için çoğunlukla akşamları çalışmalarını yapıyordu. 2006 yılında daha iyi çalışma koşulları olan Toronto, Kanada'ya taşındı. Kim Yu-Na 7 yaşında iken ablası ile birlikte buz patenine başladı. O zamanki koçu Ryu Jong-Hyun, Kim'in yeteneğinden etkilendi. Yuna'nın annesine, kızının günün birinde dünya çapında bir patenci olabileceğini ve kaymaya devam etmesi gerektiğini söyledi. 2002 yılında Yuna ilk kez uluslararası bir yarışmaya katıldı. Triglav Trophy'de novice düzeyinde yarışan patenci altın madalyayı aldı. 2003 yılında 12 yaşında iken büyükler düzeyinde Kore Ulusal Şampiyonasını kazandı ve bunu başaran en genç kişi oldu. Aynı yıl (2003) ikinci uluslararası yarışması Golden Bear of Zagreb'de novice düzeyinde altın madalya kazandı. 2004 yılında yine ulusal şampiyon oldu. Yuna ilk kez 2004-2005 sezonunda Junior Grand Prix'de yarıştı. Yuna uluslararası düzeyde ilk kez büyükler kategorisinde yarıştığı 2006 Skate Canada'da bronz madalya kazandı. 2006 Trophée Eric Bompard yarışmaasında ise altın madalya aldı ve bir Grand Prix yarışmasını kazanan ilk Kore'li patenci oldu. Sankt-Peterburg, Rusya'da yapılan 2006 Grand Prix Finali'ne gitmeye hak kazanan Yuna burada şampiyon oldu. Mart 2007'de, 16 yaşında iken ilk kez Dünya Şampiyonasına katıldı.

KİM YUNA KARİYERİ

Tokyo'da yapılan 2007 Dünya Şampiyonasında kısa programda ISU'nun yeni puanlama sisteminde elde edilmiş en yüksek puanı elde etti. Serbest programda ise Miki Ando ve Mao Asada'nın ardında üçüncü oldu ve toplamda bronz madalya kazandı.Kim 2007-2008 sezonunda Cup of China ve Cup of Russia Grand Prix yarışmalarını kazandı. Cup of Russia'da ISU'nun yeni puanlama sisteminde elde edilmiş en yüksek serbest program puanını elde etti ve bir rekor daha kırdı. Kim son şampiyon olarak gittiği Grand Prix Finali'ni yeniden kazandı. 2008 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası'ndan ise sakatlık sebebiyle çekildi. Kim 2008 Dünya Şampiyonasında Serbest programı birinci, kısa programı ise beşinci sırada bitirdi ve toplamda yeniden bronz madalya aldı. Kim Olimpiyatlarında ardından Mart 2010'da Torino, İtalya'da düzenlenen 2010 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonasına katılmış ancak Olimpiyat altınını kazandıktan sonra yarışmaya motive olmakta zorluk yaşamıştır. Kısa programda 60.30 puan ile kısa programı lider Mirai Nagasu'nun 10.30 puan ardında yedinci sırada tamamlamıştır. 130.49 puan ile serbest programı kazanan sporcu, genel toplamda 190.79 puan ile Asada'nın ardında gümüş madalya kazanmıştır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet