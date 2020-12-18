Yün Bebek filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Ümmiye Koçak filmi
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Yün Bebek filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Ümmiye Koçak filmi

18.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:09
Yün Bebek filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Ümmiye Koçak filmi

Ümmiye Koçak, senaryosunu yazıp yönettiği Yün Bebek filminin konusu nedir? Yün Bebek filminin oyuncuları kimlerdir?.

Yün Bebek filmi, Mersin'de Toros Dağları'nda yaşayan Yörük kadınların öyküsünü ve kadına şiddeti konu alıyor. Mersin'in Arsalanköy beldesinde çekilen Yün Bebek filmini Ümmiye Koçak yazdı ve yönetti. İşte Yün Bebek filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? İle ilgili detaylar...

YÜN BEBEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mersin'in Arsalanköy beldesinde çekilen Yün Bebek filmini Ümmiye Koçak yazdı ve yönetti. Toroslar'da yaşayan Yörük kadınlarının yaşamını konu edinen filmin oyuncu kadrosunu Arslan köylü Kadınlar Tiyatrosu üyeleri ve bölgede yaşayan köylü kadınlar oluşturdu. Filmde Anadolu kadının gözünden, kadına uygulanan fiziksel ve sözlü şiddet anlatılıyor.

Yün Bebek filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Ümmiye Koçak filmi
Ümmiye Koçak ve Yün Bebek oyuncuları

Toroslar'ın zirvesinde yaşayan yörük kızı Elif'in aile baskısı, şiddet ve dağlar arasında sıkışmış öyküsünü, annesi Hatice'nin kaynanasından ve kocasından gördüğü şiddeti ve bundan hareketle kızı için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Filmde tiyatro topluluğundan 50 köylü kadın oynuyor. Oyuncu kadrosunda hiç erkek yok. Senaryodaki tek erkek olan Elif'in babası Ali'nin ise sadece karısını-çocuğunu döverken gölgesi görünüyor.

Yün Bebek filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Ümmiye Koçak filmi
Yün Bebek filmi seti

ÖDÜL ALDI

Mersin'de köylü kadınların oynadığı ve kadının kadına şiddetini konu alan 'Yün Bebek' filmi New York Film Festivali'nde ödül aldı.

Filmin yazarı, yönetmeni ve oyuncularından Ümmiye Koçak, 'Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:09:34. #1.15#
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