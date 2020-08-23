Yumurta yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yumurta yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yumurta yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

23.08.2020 20:58 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:05

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yumurta yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Mehmet Ayvaz idaresindeki 42 DZC 02 plakalı yumurta yüklü kamyonet Arslanköy Mahallesi-Mersin yol ayrımında refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İbrahim Ethem Ayvaz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluşurken, kamyonetteki yumurtalar yola savruldu.

Yumurta yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı 3. Sayfa
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu Güncel
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim 3. Sayfa
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam cam kaybı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam cam kaybı 6'ya yükseldi
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı' haberlerini yalanladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Hacı Bektaş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Halit Ergenç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Jose Sosa Can Bartu Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Yangın
Şu an buradasınız: Yumurta yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 21:18:05. #1.15#
title