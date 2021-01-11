Yumurta üreticisi de yüksek fiyattan rahatsız

AKSARAY'da 40 yıllık yumurta üreticisi Mustafa Tekeli, yumurtanın kolisinin 35 liraya kadar satılmasından üretici olarak kendilerinin de rahatsızlık duyduklarını söyledi. Maliyetlerinin yükselmesine rağmen şu ana kadar en fazla kolisini 22 liraya sattıklarını hatırlatan Tekeli, "Bizim kümesten çıkış fiyatı en yüksek 22 liradır. Şu an da ise 20 liranın altında satış yapıyoruz. Bizde bu yüksek fiyatlardan çok rahatsızız. Piyasada 35 liraya satıldığını duyunca en çok biz rahatsız oluyoruz. Vatandaşlar fiyatların bizim yükselttiğimizi sanıyor."dedi.

Pandemiyle birlikte tüketiminin arttığı yumurtanın koli fiyatı da son dönemlerde 35 liraya kadar yükseldi. Fiyatların yükselmesinden tüketici kadar üretici de rahatsız. Armutlu köyünde oturan Mustafa Tekeli, 17 dekar alandaki çiftlikte 40 yıldır yumurta üretiyor. Üretici olarak fiyatların yükselmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Tekeli, şunları söyledi:

" Son 2 ile 3 ay içinde yumurtanın fiyatı yükseldi. Bizim kümesten çıkış fiyatı en yüksek 22 liraya çıktı. Şu an da ise 20 liranın altında satış yapıyoruz. Bizde bu yüksek fiyatlardan çok rahatsızız. Piyasada 35 liraya satıldığını duyunca en çok biz rahatsız oluyoruz. Çünkü tüketiciler, hemen biz üreticileri suçluyor. Bu fiyata yumurta olur mu? diye tepki gösteriyor. Bizim buruda şu an da 20 liranın altında satış yapıyoruz. Biz bu aradaki farkın, araştırılıp bu kişilerin açığa çıkarılması istiyoruz."

MALİYETLER ARTTI

Yumurta maliyetlerinin arttığını belirten Tekeli, "3-4 ay önce 360 dolara satılan soya küspesi, şu an da 580 ile 590 dolara çıktı. Bunun yanında 5 ay önce 1320 liraya aldığımız mısır ise, 1570 ile 1800 liraya yükseldi. Yem girdileri bizim maliyetlerimizi çok etkiledi. Bunun yanında yumurta viyolüne bu hafta başında yüzde 26 zam geldi. Bu kartona yüzde 26 zam getirecek ne oldu ? Elektriğe geldiyse yüzde 5-6 zam geldi. Dolar bu günlerde biraz düşüşe geçti. Buna rağmen yumurta kartonuna 26 zam geldi."diye konuştu.

'YUMURTA ÜRETİCİLERİNİN AZALMASI SONUCU FİYATLAR ARTTI'Tekeli, maliyetlerin artmasına bağlı olarak zarar ettikleri için kapanan bir çok çiftliğin olduğunu kaydetti. Tekeli, "Biz üreticiler son 18 aydır zarar ettiğimiz için birçok üretici arkadaşımız, piyasadan zarardan dolayı çekildi. Birçok kişi zarar edince yerine hayvan koyamadı. Büyük bir kesiminin tavukları yaşlandı ve randımanı düştü. Genel olarak bu dönemde tüketimde azaldı. Yumurta 10- 12 liradan 20 ile 22 liraya yükselmesinin sebebi bu olaylar oldu. 22 liradan yukarı satılan yumurtanın bence maliyetlerle pek alakası yok. Aksaray'da son 10 yılda 15 tane yumurta üreticisi varken, şu anda 2 üretici kaldık. Bizim şehrimizde bu kadar düştüyse Türkiye genelinde ise ne kadar düştüğünü orantılamak lazım."dedi.

Kayıtsız birçok üreticinin olduğunu öne süren Tekeli, "Yasal olmayan ve Tarım İl Müdürlüğü'nde izini olmayan ve vergi kaydı olmayan, kayıtsız birçok üretici olduğunu düşünüyoruz. Bunların insan sağlığı için denetlenmesini istiyoruz. Bu üreticilerinde belgeli ve kontrollü kişilerin piyasada olmasını arzu ediyoruz. Biz bunu tüketicilerin daha sağlıklı yumurta yemesi için istiyoruz."dedi.

Çiftliğinde yaklaşık 40 bin tavukla günlük yaklaşık 38 bin yumurta ürettiğini ifade eden Tekeli, " Ürettiğimiz yumurtayı kendi bölgemizde tüketiyoruz. Şu anda şehrimize yumurta yetiştiremiyoruz. Pandemi döneminde yumurta tüketimi ciddi oranda yükseldi"diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı