Yüksel Taşkın kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

Açık oturum programlarına konuk katılan ve bazı TV programlarına çıkan Prof. Dr. Yüksel Taşkın hayatı ve eserleri merak konusu oldu. Peki Prof. Dr. Yüksel Taşkın kimdir, nerelidir, eserleri nelerdir?

PROF. DR. YÜKSEK TAŞKIN KİMDİR?

Yüksel Taşkın, (1972, Rize) CHP'li siyasetçi ve siyaset bilimci.

Yüksel Taşkın doğum tarihi : 1972

Yüksel Taşkın kaç yaşında : 48 yaşında

Yüksel Taşkın mesleği ne : Siyasetçi, Siyaset bilimcisi

Yüksel Taşkın nereli : Rize

1972 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğdu. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu; aynı bölümde yüksek lisansını 1995 yılında, doktorasını ise 2001 yılında tamamladı. Öğrencilik yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteler Platformu'nda aktif olarak çalıştı.

2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde akademik çalışmalarına başlayan Taşkın, aşağıdaki kurumlarda misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

New York Üniversitesi (ABD), Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi (1999-2000)

Hollanda Modern Dünyada İslam Çalışmaları Uluslararası Enstitüsü (ISIM) (2005-2006)

Northwestern Üniversitesi (ABD), Buffett Uluslararası ve Karşılaştırmalı Araştırmalar Merkezi (2011-2012)

2009 yılında doçent, 2015 yılında profesör unvanı aldı. 11 Ocak 2016'da 1128 akademisyenin imzasıyla yayımlanan Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden 7 Şubat 2017 tarihinde ihraç edildi.

YÜKSEK TAŞKIN SİYASİ KARİYERİ

2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü'nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başladı. 3-4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 36. CHP Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimde Parti Meclisi'ne girdi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde İstanbul I. Bölge'den milletvekili adayı gösterildi, fakat seçilemedi.

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 37. CHP Olağan Kurultayı'nda yeniden Parti Meclisi'ne seçildi ve 10 Ağustos 2020 tarihinde Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

YÜKSEK TAŞKIN ESERLERİ

Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya (İletişim Yayınları, 2007)

AKP Devri: Türkiye Siyaseti, İslâmcılık ve Arap Baharı (Birikim Yayınları, 2013)

1960'tan Günümüze Türkiye Tarihi (Suavi Aydın ile birlikte, İletişim Yayınları, 2014)

Sosyal Demokrasi ve Din (Bence Kitap, 2016)

Siyaseti Anlamak ve Anlamlandırmak (Bence Kitap, 2016)

Gençler Konuşuyor: Gençlerin Gözünden Dindar-Seküler Eksenli Kutuplaşma (Begüm Uzun ve Demet Lüküslü ile birlikte, Tüses Yayınları, 2019)

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