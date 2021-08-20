Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, vatandaşlara aşure dağıttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, Aile Destek Merkezi tarafından hazırlanan aşureyi cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikram etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, Aile Destek Merkezi tarafından hazırlanan aşureyi cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikram etti.

Muharrem ayı nedeniyle Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezi kursiyerlerince tarafından hazırlanan 2 bin kişilik aşure, İhsaniye Camisi önünde cuma namazından çıkan vatandaşlara dağıtıldı.

Vatandaşlara aşure ikram eden Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayı nedeniyle vatandaşlarla bir arada bulunmak istediklerini belirterek, "Hep birlikte bu ayın bereketini göstermek adına ve binlerce yıldır gelen bir gelenek olarak aşure dağıtımını yaptık. İnşallah muharrem ayının bereketi Yüksekovamızın üzerinde olur. Yüksekova'nın bundan sonraki yıllarında daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir olmasına vesile olur." dedi.

Programa, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve İlçe Müftüsü Erol Kılıç da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven