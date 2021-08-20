Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, vatandaşlara aşure dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, vatandaşlara aşure dağıttı

Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, Aile Destek Merkezi tarafından hazırlanan aşureyi cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikram etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, Aile Destek Merkezi tarafından hazırlanan aşureyi cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikram etti.

Muharrem ayı nedeniyle Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezi kursiyerlerince tarafından hazırlanan 2 bin kişilik aşure, İhsaniye Camisi önünde cuma namazından çıkan vatandaşlara dağıtıldı.

Vatandaşlara aşure ikram eden Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayı nedeniyle vatandaşlarla bir arada bulunmak istediklerini belirterek, "Hep birlikte bu ayın bereketini göstermek adına ve binlerce yıldır gelen bir gelenek olarak aşure dağıtımını yaptık. İnşallah muharrem ayının bereketi Yüksekovamızın üzerinde olur. Yüksekova'nın bundan sonraki yıllarında daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir olmasına vesile olur." dedi.

Programa, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve İlçe Müftüsü Erol Kılıç da katıldı.

Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, vatandaşlara aşure dağıttı
Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, vatandaşlara aşure dağıttı
Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, vatandaşlara aşure dağıttı
Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, vatandaşlara aşure dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
İçişleri Bakanı Soylu: 'Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanı Soylu: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Mustafa Destici Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Marcao Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, vatandaşlara aşure dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 22:14:32. #1.16#

title