Yüksekova'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

Yüksekova'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HSK kararnamesiyle tayini çıkan hakimler ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HSK kararnamesiyle tayini çıkan hakimler ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Yüksekova Polisevi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, tayini çıkan hakim ve savcılara Yüksekova'ya yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yüksekova Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Süleyman Küçükekiz ise programa katılanlara teşekkür etti, tayini çıkan meslektaşlarına yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer de Yüksekova'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Yüksekova'dan güzel anılarla ayrılıyorum. Misafirperverliklerinden dolayı Yüksekovalılara teşekkür ediyorum." dedi.

Tayini çıkan hakim ve savcılara plaket ve çeşitli hediyelerin verildiği programa, Yüksekova Alay Komutanı Albay Erdoğan Dur, Yüksekova ve Şemdinli'de görev yapan hakim ve savcılar, Emniyet Müdürü Murat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Müftü Şakir Şahin, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Yüksekova'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
Yüksekova'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
Yüksekova'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
Yüksekova'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Sarp Akkaya Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksekova'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 16:18:47. #1.13#

title