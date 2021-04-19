Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
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Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | Güncel

Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor Hakkari Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya'nın yılan adasını andırıyor.

Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor

HAKKARİ - Hakkari Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya'nın yılan adasını andırıyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor. Yıllardır sıcak havayla çıkmaya başlayan yılan sürüleri, hem korkutuyor hem de görenlerin ilgisini çekiyor.

Bölgedeki yılanların zararsız olduğunu ifade eden Yürekli Köyü Muhtarı Mahir Gündüz, "Özellikle her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buralara akın ediyor. Gördüğümüz gibi yılanlar üst üste görülmeye başlandı. Yılardır burada yılanlar var. Bizim bir ricamız var. Özellikle bu taraflara gelen vatandaşlara, yol boyu yılanlar çıkmış ve sürü halinde olabilirler ama asla zarar vermiyorlar. Hepsi zararsız ve su yılandır. Onun için kimse onları öldürmesin" uyarısında bulundu.

Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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