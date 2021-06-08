Yüksekova'da "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak" projesi tamamlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde e-Twinning kapsamında geçen yıl kasım ayında hayata geçirilen "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak" projesi tamamlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde e-Twinning kapsamında geçen yıl kasım ayında hayata geçirilen "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak" projesi tamamlandı.

Adaklı Köyü İlkokulu, Yüksekova İMKB İlkokulu ve Değerli Köyü İlkokulu'nun iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler için 8 ay boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Geçen yıl kasımdan bu yana koordinatör öğretmenler, öğrencilerin geri dönüşüm ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi için çalışma yürüttü.

Adaklı Köyü İlkokulu öğretmenlerinden Mustafa Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre eğitiminde en önemli hedef kitlenin çocuklar olduğunu söyledi.

Çocukluk döneminde kazandırılan davranış ve duyarlılıkların bireyin bütün hayatında etkili olduğunu belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Geleceğimize değer katacak ve bugünün toplumunun da şekillenmesini sağlayacak çocukların çevresel duyarlılığının arttırılması, toplumsal gelişmeyi olumlu yönde etkileyecektir. Proje kapsamında 6-11 yaş grubu çocukların günlük yaşantılarında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin çevreye olan etkilerini fark etmeleri, çevreyle ilgili kavramları somutlaştırmaları, çevre bilimlerine olan ilgilerini arttırmaları ve bilimsel merak duygularını geliştirmeleri hedefleniyor."

İMKB İlkokulu öğretmenlerinden Hatice Arıkoğlu ise projenin çevre bilincine sahip nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Proje kapsamında görsel tasarım, ritim, atık kağıtların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması, atık süt kutuları, atık kağıt ve kartonlarla robotların tasarlanması, ormanlarımızın önemine ve kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Arıkoğlu, öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladığı materyallerin düzenlenen sanal sergide beğeniye sunulduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven