Yüksekova'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Haberler
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Yüksekova'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

AA / Ulaş Güven - Haberler | Güncel
Yüksekova'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Yüksekova ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Yüksekova- Van kara yolundaki polis noktasında yapılan uygulamada, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, sürücüleri emniyet kemeri ve trafik kuralları konularında uyardı.

Uygulamaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yalçın ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş de katıldı.

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AA / Ulaş Güven - Son Dakika Haberleri

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