YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da çığ düştü, 20 yolcu mahsur kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca-Yeşiltaş köyleri yoluna çığ düşmesi sonucu 20 yolcu mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Dağlıca-Yeşiltaş köylerinin yolunda meydana geldi. Yüksekova'da çıkan köy sakinleri, akşam saatlerinde evlerine gitmek isterken yola düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı. Araçtan inen köylüler, hemen yola inen çığı 2 saat boyunca kendi imkanlarıyla temizleyerek ancak evlerine varabildiler. Köy sakinleri, bölgede günlerdir yoğun bir kar yağışının olduğu belirterek, yola çıkanların çığ tehlikesine dikkatli olmalarını istediler. Daha sonra bölgeye giden Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, yolda kalan kar kütlelerini temizledi.