Yüksekova'da 3 sokak karantinaya alındı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Güngör Mahallesi'nde bulunan 3 sokak korona virüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Güngör Mahallesi'nde bulunan 3 sokak korona virüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı.

Yüksekova ilçesine bağlı Güngör Mahallesi'nde bulunan 905, 907 ve 909 numaralı sokaklar korona virüs vakalarında artış görmesiyle karantina altına alındı. Ramazan bayramı sonrası vakalarda artış yaşanması üzerine Yüksekova Kaymakamlığı, resmi Twitter üzerinden vatandaşları uyardı. Paylaşımda, "Değerli Güngör Mahallesi sakinleri, mahallemizde görülen koruna vakalarındaki artış ve bulaşma riskini yüksek olması nedeniyle mahallemizin 905, 907 ve 909 numaralı sokakların ilçe sağlık kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Bu sokaklardaki vatandaşlarımızın kendi sağlıkları için evlerinden çıkmamaları ve alınan tedbirlere uymaları zorunludur. Yasağı ihlal edenlere idari ve adli cezai işlem uygulanacaktır İlanen duyurulur" denildi.

"Özellikle bayram sonrası vaka sayımızda artış oldu"

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "Yüksekova'da vaka sayımızda özellikle bayramdan sonra artış yaşandı. Daha öncede söylemiştik. Tedbirler çok önemli. Biz bazen yazın gelmesi hayatın normalleşmeye döndüğü ve bize vermiş olduğu rehavet oluşuyor. Özellikle günde 5 vakit camilerden anons ettiriyoruz. Baharın gelmiş olması, sizi farklı şekilde hareket ettirmesin, tedbirlerimizi almaya devam edelim diye. Tedbirlerimize devam etmek zorundayız. Artık yeni normalimiz bu. Tedbir içerisinde, herkesin maskeye, mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar olmazsa olmazlarımız diyelim. İnşallah bu süreci el birliğiyle, tedbirleri elden bırakmadan bırakmayarak normalleştireceğiz. Bunlardan hepsinden kurtulacağımız günde gelecek. Ama o güne kadar herkesin kendisini korumasını ve kimsenin kimsenin hakkına girmemek adına tedbirlerimizi almak zorundayız" dedi - HAKKARİ

Kaynak: İHA