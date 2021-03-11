Yüksek riskli illerde yasaklar neler? Kırmızı renkli yüksek riskli iller yasakları...

Yüksek riskli illerde uygulanan yasaklar araştırılıyor. Türkiye'de iller risk durumuna göre 4 gruba ayrıldı. Yasaklar ise illerin risk durumuna göre uygulanıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşayanlar ise yasakları merak ediyor. Peki yüksek riskli illerde yasaklar neler? Kırmızı renkli yüksek riskli iller yasakları...

Yüksek riskli illerdeki yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Normalleşme adımlarına geçilmesiyle birlikte yüksek ve çok yüksek riskli illerde devam eden yasaklar araştırılıyor. Peki yüksek riskli iller yasakları neler? İşte kırmızı renk kodlu illerde uygulanan yasaklar...

YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE YASAKLAR NELER?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanmaya devam ediyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde akşam uygulanan sokağa çıkma yasağının geçerliliği sürüyor. Saat 21.00-05.00 arasına sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

Okul öncesi, ilkokullar, 8.ve 12 sınıflar yüksek ve çok yüksek riskli illerde açık.

Kafe ve restoranlar yüksek riskli illerde yüzde 50 kapasite ile saat 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Çok yüksek riskli illerde kafeler kapalı.

Nikah salonları yüksek ve çok yüksek riskli illerde 50 kişiye kadar 1 saat serbest.

Yüksek riskli illerdeki yasaklar neler Kırmızı renk kodlu çok yüksek riskli iller yasakları...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan. (Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak yok sonrasında başlıyor Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor)

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.