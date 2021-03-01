Yüksek risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor?
Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler harita üzerinde belirlendi. Peki, Yüksek risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor?
Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler harita üzerinde belirlendi. Peki, Yüksek risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor? İstanbul düşük riskli mi, orta riskli mi, yüksek riskli mi yoksa çok yüksek riskli mi? İşte detaylar haberimizde…
YÜKSEK RİSK GRUBUNDA OLAN ŞEHİRLER HANGİLERİDİR?
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.
KIRMIZI, TURUNCU, SARI, MAVİ RENKLER HANGİ ANLAMA GELİYOR?
DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER : Mavi renkli
ORTA RİSKLİ ŞEHİRLER : Sarı renkli
YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Turuncu renkli
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Kırmızı renkli
Riskin düşük olduğu illerden çok yüksek riskli olduğu illere göre Normalleşme Takviminin uygulanacağı anlamına geliyor.
İSTANBUL HANGİ RİSK GRUBUNDA YER ALIYOR?
Paylaşılan risk grubu haritasına göre İstanbul turuncu renktedir. Yani İstanbul Yüksek Riskli grupta (Turuncu renk) yer almaktadır.
İSTANBUL : Yüksek riskli (Turuncu)
ANKARA : Orta riskli (Sarı)
İZMİR : Yüksek riskli (Turuncu)
İLLERİN RİSK DURUMU
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ);
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI);
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU);
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI);
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
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Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
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