Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın yüksek rakımlı ilçesi Demirci'de yetiştirilen ve büyük bölümü ihraç edilen kirazda kilogram fiyatlarının 15-22 lira seviyesinde gerçekleşmesi üreticiyi sevindirdi.

Manisa'nın yüksek rakımlı ilçesi Demirci'de yetiştirilen ve büyük bölümü ihraç edilen kirazda kilogram fiyatlarının 15-22 lira seviyesinde gerçekleşmesi üreticiyi sevindirdi.

Türkiye'nin kiraz ihracatının önemli bölümünün yapıldığı Manisa'da 1000 metrenin üzerinde rakımlı bahçelerin bulunduğu Demirci'de hasat devam ediyor.

İlçe genelinde 27 bin dekar bahçede 13 bin ton kiraz üretiliyor. Burada yetiştirilen kirazlar, lezzeti, aroması, kalitesi ve raf ömrünün uzun olması nedeniyle Almanya, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülke tarafından talep ediliyor.

İlçede haziran ortalarında başlayan kiraz hasadı ağustosa kadar sürüyor. Üreticiler, gün doğarken bahçelerine giderek öğle vaktine kadar kiraz topluyor. Toplanan kirazlar kalibresine göre 1. ve 2. sınıf olarak ayrıldıktan sonra alıcı firmalara satılıyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kayıtlı 2 bin kiraz üreticisi bulunduğunu belirterek, bilinçli tarım modelinin uygulandığını ve "Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan" projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Bu yıl 1. sınıf kirazın kilogramının 15 ila 22 liradan alıcı bulduğuna işaret eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Rekoltede biraz kaybımız olsa da ihracat fiyatları üreticimizin yüzünü güldürdü. Kirazın 10 bin tonu yurt dışına gidiyor. Hedefimiz, kaliteli kiraz üretimini daha ileriye taşımak ve bölgeyi kirazıyla tanıtmak. Ziraat 0900 Demirci Kirazı olarak patentimiz var, şimdi de coğrafi işaretleme için çalışmalara başladık."

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan projesiyle kirazının Uzak Doğu pazarına da açılacağını, bunun hem ülke hem ilçe için önemli bir ekonomik getiri sağlayacağını kaydetti.

Kiraz üreticisi İsmail Sönmez de geçen yıl 1,5 ton kiraz ürettiğini, bu yıl ise bahçesine çok iyi bakım yaptığını ve 5 ton rekolte beklediğini dile getirdi.

Sönmez, "7 dönüm arazide 300'e yakın meyve veren kiraz ağacım var. Arazimdeki kirazlar şu anda 28 ile 32 kalibre arasında. Bu yıl ürettiğim kirazları ihracata kilogramı 15 ve 17 liradan verdim. Daha yükseğini bekliyorduk ama yine de güzel bir fiyat." dedi.

Bölgeden kiraz alımı yapan ihracatçı Ramazan Faal ise ilçede bilinç tarım modelinin uygulanması nedeniyle meyvede ilaç kalıntısı sorunu yaşanmadığını, bu nedenle rahatlıkla ihracat pazarlarına sunulabildiğini ifade etti.

Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü
Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü
Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü
Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Brad Pitt Seda Sayan İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Emre Kocadağ Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksek rakımda yetişen kiraz, ihraç fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 14:38:48. #1.15#

title