Yüksek Lisans mülakatında ne sorulur? Yüksek lisans öğrenci adaylarının mülakat öncesi en çok merak ettiği sorudur. Mülakat öncesi sorulabilecek sorulara karşı hazırlıklı olmak için yüksek lisans mülakat soruları ve cevapları araştırılmaktadır. Genellikle aynı tarz mülakat soruları sorulsa da başvurulan yüksek lisans dalına göre sorular farklılık gösterebilmektedir. Peki, Yüksek Lisans Mülakat Soruları 2022: Yüksek Lisans mülakatında ne sorulur? Yüksek Lisans mülakatında ne giyilir? İşte detaylar haberimizde...

YÜKSEK LİSANS MÜLAKAT SORULARI

Kendinden bize bahseder misin?

Nerede yaşıyorsun?

Neden yüksek lisans yapmak istiyorsunun?

Bu alana nasıl bir katkıda bulanacağını düşünüyorsun?

Kariyer hedeflerinde neler var?

Bu alanda uzmanlaştıktan sonra kendine ve çevrene ne gibi katkılar sağlayabileceğini düşünüyorsun?

Seni bu programa neden kabul edelim?

Başarıyı nasıl tanımlarsın?

Neden bu üniversitede yüksek lisans yapmak istiyorsun?

Neden bu yüksek lisans programına başvurdun?

Boş zamanlarında neler yapıyorsun?

Bu tarz soruların yanı sıra bazı yüksek lisans programlarında yüksek lisans öğrenci adaylarına program ile ilgili bilgi yeterliliğini ölçmeye dayalı sorular da sorulabilmektedir.

YÜKSEK LİSANS MÜLAKATINDA NE GİYİLİR?

Spor giyimden ne kadar uzak olunursa o kadar ciddiyet göstergesidir. Yüksek lisans mülakatında adayların sade renklerde ve düz kıyafetler giymeleri tavsiye edilir.

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA BİLGİLER

Yüksek lisans, bir lisans (fakülte) öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tez) ispat etmesiyle tamamlanır. Bu eğitimin ardından kişi "bilim uzmanı", "hekim" , "yüksek mühendis", "yüksek mimar" gibi unvanlara sahip olur.

Yüksek lisans, Lisans eğitimi bittikten sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak ikiye ayrılır. Tezli yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES'e girip yeterli puan almış olmak ve başvuru yapılan programın gerekliliklerini yerine getirmek gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmamaktadır.

Tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil puanı, lisans not ortalaması, ALES puanı ve mülakat puanı kriterleri ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Tezli yüksek lisans başvurularında en az 55 ALES puanı şartı aranmaktadır. Bu YÖK tarafından belirlenen asgari ALES puanı şartıdır, üniversiteler daha yüksek ALES puanı isteyebilir.

YÜKSEK LİSANS TÜRLERİ

Tezli Yüksek Lisans

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretim'de de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

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