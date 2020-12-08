Yüksek kesimlere kar yağdı
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Yüksek kesimlere kar yağdı

08.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:19

Çavuştepe mevkisinde karla kaplı dağlardan görüntüler Buzlu yolda ilerleyen odun yüklü kamyonetten görüntü Bir kısmı buzla kaplanmış çeşmeden görüntü MUŞ - Muş'ta dün akşam etkinli olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Çavuştepe mevkisinde karla kaplı dağlardan görüntüler

Buzlu yolda ilerleyen odun yüklü kamyonetten görüntü

Bir kısmı buzla kaplanmış çeşmeden görüntü MUŞ - Muş'ta dün akşam etkinli olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Çavuştepe mevkisinde kar yağması güzel görüntüler oluşturdu.

Yüksek kesimlere kar yağdı
Yüksek kesimlere kar yağdı
Yüksek kesimlere kar yağdı
Yüksek kesimlere kar yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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