Yüksek kesimlere kar yağdı
08.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:19
Çavuştepe mevkisinde karla kaplı dağlardan görüntüler Buzlu yolda ilerleyen odun yüklü kamyonetten görüntü Bir kısmı buzla kaplanmış çeşmeden görüntü MUŞ - Muş'ta dün akşam etkinli olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Çavuştepe mevkisinde karla kaplı dağlardan görüntüler
Buzlu yolda ilerleyen odun yüklü kamyonetten görüntü
Bir kısmı buzla kaplanmış çeşmeden görüntü MUŞ - Muş'ta dün akşam etkinli olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Çavuştepe mevkisinde kar yağması güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım