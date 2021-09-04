Yük treni işçi servisine çarptığı olay yeri görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yük treni işçi servisine çarptığı olay yeri görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yük treni işçi servisine çarptığı olay yeri görüntülendi Tekirdağ'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazada hastanede durumu ağır olan 2 kişi daha hayatını kaybederek ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Yük treni işçi servisine çarptığı olay yeri görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazada hastanede durumu ağır olan 2 kişi daha hayatını kaybederek ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Tekirdağ'ın Ergene İlçesindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde yük treni ile içerisinde 13 kişinin bulunduğu işçi servisinin karıştığı kazada durumu ağır olan 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 6'ya yükseldi. Hastanede 7 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Olay

Kaza, sabah erken saatlerde Ergene Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule - Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi'ne giriş yapan 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın ardından servis hurda yığınına döndü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yük treni işçi servisine çarptığı olay yeri görüntülendi
Yük treni işçi servisine çarptığı olay yeri görüntülendi
Yük treni işçi servisine çarptığı olay yeri görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin

Son Dakika: Yük treni, içi yolcu dolu servis minibüsünü biçti! 6 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
Son Dakika: Yük treni, içi yolcu dolu servis minibüsünü biçti! 6 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
Son Dakika! Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü, 6 yaralı
Son Dakika! Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü, 6 yaralı
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü! Sürücüsü kendini can havliyle dışarı attı
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü! Sürücüsü kendini can havliyle dışarı attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Deniz Akkaya Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Samet Aybaba Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yük treni işçi servisine çarptığı olay yeri görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 11:17:06. #1.15#

title