Yük treni işçi servisine çarptığı olay yeri görüntülendi

Yük treni işçi servisine çarptığı olay yeri görüntülendi Tekirdağ'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazada hastanede durumu ağır olan 2 kişi daha hayatını kaybederek ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Yük treni işçi servisine çarptığı olay yeri görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazada hastanede durumu ağır olan 2 kişi daha hayatını kaybederek ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Tekirdağ'ın Ergene İlçesindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde yük treni ile içerisinde 13 kişinin bulunduğu işçi servisinin karıştığı kazada durumu ağır olan 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 6'ya yükseldi. Hastanede 7 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Olay

Kaza, sabah erken saatlerde Ergene Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule - Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi'ne giriş yapan 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın ardından servis hurda yığınına döndü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin