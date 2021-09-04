Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı anlar kamerada
Tekirdağ'da yük treninin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı, 6 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görütülerde bariyerlerin her iki yönde de kapalı olmasına rağmen minibüsün karşıya geçmeye çalıştığı görüldü.
Kaza, sabah erken saatlerde Ergene Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule-Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi'ne giriş yapan 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı.
Ergene ilçesinde yük treninin, hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı, 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde her iki yönde de bariyerlerin kapalı olduğu görüldü.
MİNİBÜS ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE DEVRİLDİ
Görüntülerde, hemzemin geçitte araçlar beklerken minibüsün gelip, bariyerlerin her iki yönde de kapalı olmasına karşın geçmeye çalıştığı ve kazanın yaşandığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürüklenip, yandaki boş arsaya devrildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun