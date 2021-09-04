Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı anlar kamerada

Tekirdağ'da yük treninin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı, 6 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görütülerde bariyerlerin her iki yönde de kapalı olmasına rağmen minibüsün karşıya geçmeye çalıştığı görüldü.