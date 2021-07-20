Yücel Yılmaz'dan yeni başkan Burhan Karışık'a ilk ziyaret
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Yücel Yılmaz'dan yeni başkan Burhan Karışık'a ilk ziyaret

Yücel Yılmaz'dan yeni başkan Burhan Karışık'a ilk ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek'in yeni seçilen belediye başkanı Burhan Karışık'ı ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek'in yeni seçilen belediye başkanı Burhan Karışık'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Erdek Belediyesi'ne yaptığı ziyarette, Erdek Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı seçilen Burhan Karışık'a görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdek Belediye Meclis üyelerinin de yer aldığı görüşmede ilçede gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirilmesi planlanan projelerde yardımları konusunda mutabakata varıldı.

Ziyaretin ardından; Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'u makamında ziyaret ettiler. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Kurban pazarını ziyaret ederek, esnafa bol bereketli kazançlar diledi.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Sorumlusu İbrahim Koman ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Sağay'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Yücel Yılmaz'dan yeni başkan Burhan Karışık'a ilk ziyaret
Yücel Yılmaz'dan yeni başkan Burhan Karışık'a ilk ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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