Yücebağ beldesinde 2 kurs tekrar açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yücebağ beldesinde 2 kurs tekrar açıldı

23.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:46
Yücebağ beldesinde 2 kurs tekrar açıldı

Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde İŞKUR bünyesinde 2 kurs açıldı.

Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde İŞKUR bünyesinde 2 kurs açıldı.

Salgından dolayı ara verilen yöresel bez dokuma ve giysi tadilatçısı kursları yeniden hizmete girdi.

Kursların açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren kursiyer Nurgül Güneş, "Ev işlerimizin yanı sıra buraya gelip meslek öğreniyoruz. Ayrıca belli bir kazanç elde ediyoruz. Tüm kursiyerlerimizin burada mutlu olduğuna eminiz." dedi.

Toplam 30 kursiyerin eğitim gördüğünü belirten kursların 4 ay devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özlem Zengin Pervin Buldan Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Zeki Müren İrem Derici Meghan Markle Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Manisa Göztepe İntihar Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yücebağ beldesinde 2 kurs tekrar açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 17:48:45. #1.16#
title