Yücebağ beldesinde 2 kurs tekrar açıldı

Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde İŞKUR bünyesinde 2 kurs açıldı.

Salgından dolayı ara verilen yöresel bez dokuma ve giysi tadilatçısı kursları yeniden hizmete girdi.

Kursların açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren kursiyer Nurgül Güneş, "Ev işlerimizin yanı sıra buraya gelip meslek öğreniyoruz. Ayrıca belli bir kazanç elde ediyoruz. Tüm kursiyerlerimizin burada mutlu olduğuna eminiz." dedi.

Toplam 30 kursiyerin eğitim gördüğünü belirten kursların 4 ay devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen