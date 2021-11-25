YTB'den Balkanlarda Yazarlık Akademisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türker ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile soydaş ve akraba topluluk mensuplarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. YTB, Kosova'nın Prizren şehrinde 27 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde "Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi" düzenliyor. Akademiye Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bosna-Hersek'ten 45 genç katılacak.

Program, Balkanlarda Türkçe düşünme, okuma ve yazma kabiliyetinin artırılmasına ve Türkçenin yurt dışındaki edebi ve akademik etki sahasının güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Bu çerçevede programa katılan genç iletişimci ve yazarlar, yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi, yaratıcı yazarlık, çift dilli düşünmek ve yazmak, Türkiye'de ve dünyada Çocuk edebiyatı ve daha birçok konuda beş gün boyunca eğitim alacaklar. Etkileşimli ve uygulamalı yapılacak eğitimler sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecek.

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