YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi Batman'da gözaltına alındı. Batman Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "İlimizde yapılan 2020 YKS 1. Oturum TYT sınavına giren kişinin sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

Cumartesi günü yapılan YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de soruların fotoğrafını çekerek paylaşanve kopya girişiminde bulunan B.Y.'nin Batman'da gözaltına alındığı ve cep telefonuna el konulduğu açıklandı.

Olayla ilgili Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Haziran 2020 tarihinde 2020 YKS 1. Oturum Temel Yeterlik Testi (TYT) sınavında sınav kitapçığının bazı sayfalarının görüntülerinin sosyal medyaya yansıması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi lüzumu hasıl olmuştur:

"KOPYA GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

1- İlimizde yapılan 2020 YKS 1. Oturum TYT sınavına giren B.Y. isimli adayın sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir.

2- Söz konusu şahıs gözaltına alınmış, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelemeye alınmıştır.

"BİREYSEL BİR TEŞEBBÜS"

3- Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir.

"GÖREVLİLİLER HAKKINDA DA SORUŞTURMA AÇILDI"

4- İhmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açılmıştır.

5- Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖSYM DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

ÖSYM de, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan ÖSYM, "Sınavdan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır" denildi.