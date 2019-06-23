- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in konuşması ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Güven: "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır."

YSK Başkanı Güven: "Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak."

YSK Başkanı Güven: "İtiraz süreci var. İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir."

Kaynak: AA