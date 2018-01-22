Ypg: Rusya Kürtlere İhanet Etti, Açık Şekilde Bizi Sattı

Suriye'deki Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) genel komutanı Sipan Hemo, iki yıldır Afrin'de güç bulunduran Rusya'yı "Kürtlere ihanet etmek" ile suçladı.

Sipan Hemo, YPG resmi internet sitesinde bugün yayımlanan röportajında, Rus güçlerinin iki yıldır Afrin'de olduklarını ve kendilerine sürekli olarak "Kürtlersiz bir çözüm mümkün değil" dediklerini kaydetti ve şöyle sürdürdü:

"Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti. Açık şekilde bizi sattı (...) Rusya tüccar bir ülkedir. Anlaşılan Türk devleti ile bazı anlaşmalar yapmışlar."

Hemo Rusların bir gün bu tutumlarından dolayı Kürtlerden özür dileyeceklerini de söyledi.



'Kilis'e füze attığımız yalan'

YPG Genel Komutanı Sipan Hemo ise Kilis'e atılan füzeler konusunda YPG'nin suçlanmasını, "Türkiye'nin işgalini meşrulaştırma çabası" diye niteleyerek, "Birliklerimiz hiçbir şekilde ne Kilis'i ne de bir başka kenti hedeflememişlerdir" dedi.

Hemo, aynı şekilde Türkiye destekli güçlerin denetimindeki Azez'de bir hastaneyi hedefledikleri haberlerinin de doğru olmadığını, buraların Afrin harekatını meşrulaştırmak için Türkiye tarafından hedef alınmış olabileceğini öne sürdü.

Türkiye'nin sınır güvenliğini bahane ettiğini ama esas amacının Afrin'i işgal ederek Bab ile birleştirmek ve sonra bu iki yeri İdlib'e bağlamak olduğunu öne süren Hemo, "Erdoğan hakimiyet alanına genişletip, buralarda Müslüman Kardeşleri (Ihvan-I Müslim) yerleştirmeye çalışıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin, harekatta sadece askeri hedeflerin vurulduğu açıklamalarının da doğru olmadığını söyleyen Hemo, "Her Kürdü bir savaşçı olarak görüyorlar" diyerek bu nedenle sivillerin de hedef alındığını iddia etti.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı başlamasından bir gün önce Kefer Cenne Köyü yakınlarında konuşlandırılan ve Rusların "gözlemci" statüsünde hareket ettiklerini söylediği Rus askeri polisinin gruplar halinde Afrin'den ayrıldığı, bu güçlerden bazılarının Şam yönetiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştığı haberleri gelmişti.

Yine aynı gün bu haberleri yalanlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise "Rus güçleri Afrin'den çekilmedi" demişti.