YPG/PKK, Suriye'de İranlı 3 mühendis ile 1 Suriyeli şoförü alıkoydu - Haberler
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YPG/PKK, Suriye'de İranlı 3 mühendis ile 1 Suriyeli şoförü alıkoydu

YPG/PKK, Suriye'de İranlı 3 mühendis ile 1 Suriyeli şoförü alıkoydu
AA / Mohamad Misto - Haberler | Güncel

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde bir su arıtma tesisine giden İranlı 3 mühendis ile 1 Suriyeli şoförü alıkoydu.

Terör örgütü YPG/ Pkk, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde bir su arıtma tesisine giden İranlı 3 mühendis ile 1 Suriyeli şoförü alıkoydu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı Havalimanı'ndan Haseke'deki bir su arıtma tesisine intikallari sırasında İranlı 3 mühendis ve onlara eşlik eden 1 Suriyeli şoför öğle saatlerinde YPG/ Pkk'lı teröristlerce durdurularak alıkonuldu.

Olayın ardından, Haseke'de rejim kontrolündeki bölgelerde varlık gösteren İran destekli gruplar, alıkonulanların serbest bırakılması için Rusya'dan devreye girmesini istedi ancak şu ana kadar Rusya'nın girişimleri sonuçsuz kaldı.

İranlıların ve Suriyeli şoförün nerede tutulduğu henüz bilinmiyor.

Haseke'deki durum

Terör örgütü YPG/ Pkk ve Esed rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi (güvenlik karesi) yer alıyor.

Haseke'de rejimin kontrolündeki bölgelerde Rus askerlerinin yanı sıra İran destekli terörist gruplar ile Lübnan merkezli Hizbullah unsurları bulunuyor.

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AA / Mohamad Misto - Son Dakika Haberleri

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