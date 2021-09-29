YPG/PKK elebaşı, Biden'ın 'kendilerini terk etmeyeceği' sözünü verdiğini öne sürdü - Haberler
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YPG/PKK elebaşı, Biden'ın "kendilerini terk etmeyeceği" sözünü verdiğini öne sürdü

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
YPG/PKK elebaşı, Biden'ın

YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Afganistan örneğinin aksine kendilerini terk etmeyeceği sözünü verdiğini iddia etti.

YPG/ Pkk elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Afganistan örneğinin aksine kendilerini terk etmeyeceği sözünü verdiğini iddia etti.

The Times gazetesine konuşan teröristbaşı, "Dürüst olmak gerekirse ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu. Aynı durumla karşılaşacaklarından korktular." ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin buna hızlı yanıt verdiğini ve elçiler gönderdiğini öne süren teröristbaşı, "Buranın Afganistan olmadığı konusunda bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." dedi.

Haber de, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin bölgeye gönderildiği, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joey Hood'un da teröristbaşıyla görüştüğü belirtildi.

"Mazlum Abdi"nin PKK'nın üst düzey isimlerinden biri olduğuna inanıldığı, gençliğinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yakın olduğu aktarıldı.

Öcalan'ın fotoğraflarının YPG/SDG'nin birçok ofisinde görüldüğüne işaret edilen haber de, "Bu, ABD ve İngiltere'yi zor durumda bıraktı çünkü PKK her iki ülkenin listeye aldığı bir terör örgütü olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
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